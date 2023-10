Buscará reelegirse "Beto" Villarreal

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Manuel Humberto Villarreal Cortez, dio a conocer que está listo para buscar la reelección de la Presidencia Municipal en las siguientes elecciones, pues no tiene a un contrincante fuerte en los partidos de oposición.

"Aunque estamos en veremos para que se alineen las cosas, sí me gustaría irme a una selección del cargo, hemos hecho sondeos previos y sabemos que hay comentarios buenos hacia mi persona", expresó Villarreal Cortez.

El Presidente Municipal del Pueblo Mágico reconoció que dicha reelección depende de diversos factores, pero hasta el momento no tiene conocimiento de algún otro aspirante que desee ocupar el cargo dentro de su mismo partido, el PRI, pero tampoco de Morena o del Partido del Trabajo.

"Veremos cómo se acomodan las cosas de aquí a diciembre, aunque no hay todavía quien haga sombra, la reelección depende de un plan de sondeo, de pláticas con el partido a nivel estatal para La Luz verde, pero también de las encuestas; en lo personal, no me gustaría participar en donde los resultados san en contra de mi persona, pero sí hemos escuchado comentarios de que vamos bien", reiteró Manuel Humberto Villarreal.

Finalmente, el alcalde afirmó que alista su Informe de Gobierno en el que hay buenos resultados de trabajo, además de que la fecha está aun por confirmar pues la intención es que sus homónimos se acompañen en la misma actividad y busca no empalmar fecha con ellos.