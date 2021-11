Cachetea a su ex en plena calle

LAMADRID, COAH.- Cachetadas, golpes, empujones, gritos y amenazas es lo que la joven Kassandra Elizabeth Rodríguez de Luna tuvo que soportar en el tiempo que duró unida a su expareja Arnoldo Coronado Rodríguez quien aun sabiendo que ella ya no quiere regresar con él, la noche del viernes la golpeó cuando caminaba en una calle del municipio de San Buenaventura para después huir y refugiarse en la casa de su madre.



La afectada quien cuenta con tan solo 23 años relató que durante el tiempo que vivió con Arnoldo de 37 años procrearon tres hijos los cuales cuentan con 7, 6 y 4 años de edad y por quien durante muchos años tuvo que soportar los maltratos de su ahora ex pareja, sin embargo, aunque ella denunció hace más de 8 meses ante el Centro de Justicia y Empoderamiento, hasta el momento no han actuado en situación a este caso y por ello el hombre se sintió con la seguridad de volverla a agredir.

"Las primeras veces que me golpeaba me daba cachetadas, yo aguantaba por mis hijos y por qué la diferencia de edad es mucha y pensé que eso era normal, pero las agresiones fueron subiendo de tono e incluso lo hacía delante de su familia, en una ocasión me golpeó delante de su prima y su hermana, ellas trataron de ayudarme, pero les grito, mientras que a mi hermano menor lo golpeó con unos zapatos de seguridad"

Entre lágrimas Kassandra dijo que no quiere vivir más el infiero de que su agresor esté suelto pues sigue buscándola, acosándola y agrediéndola para que regrese con él, pero ella se niega a hacerlo pues asegura que tiene miedo que un día la mate a golpes como se lo advirtió en uno de sus arranques de ira.

"Él no se va a detener, yo quiero que lo metan a la cárcel, ya denuncié y nunca me llamaron para que se llevara a cabo el juicio, viene con mi familia al empoderamiento donde me preguntaron que es lo que pido para mis hijos y yo les digo que no quiero nada solo que lo encierren para que me deje en paz, pues no quiero ser una estadística más de mujeres que mueren a manos de sus parejas".

