DIF Municipal de San Buenaventura realiza campaña de salud: estudios gratuitos para mujeres

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de fomentar la prevención y la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, el DIF Municipal de San Buenaventura realizó una campaña de salud para acercar estudios gratuitos de mastografía y Papanicolaou a las mujeres del municipio.

La presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala Mata, informó que, previo a la jornada, se llevaron a cabo pláticas informativas en distintas colonias, donde se integraron listas de mujeres interesadas en acceder a estos estudios preventivos.

Como parte de estas acciones, personal del DIF Municipal también se trasladó hasta ejidos para dar continuidad a la campaña y facilitar el acceso a los servicios de salud. Hasta el momento, más de 80 mujeres han sido consideradas aptas para la realización de los estudios.

En esta estrategia participó personal de la Clínica 51, que colaboró en las pláticas de orientación, así como integrantes de la asociación Unamos Nuestros Lazos, sumando esfuerzos para promover la cultura de la prevención y crear conciencia sobre la importancia de revisar oportunamente la salud femenina.

Por su parte, el alcalde Javier Flores Rodríguez respaldará a las mujeres que requieran atención médica y destacó que, en caso de ser necesario, se facilitará su traslado a Monclova para que puedan recibir los servicios correspondientes.