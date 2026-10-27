Alberto Hurtado denuncia nepotismo en el servicio público en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado local de Morena, Alberto Hurtado, exigió que los funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción, nepotismo o uso indebido de recursos públicos sean investigados y castigados conforme a la ley, incluso cuando pertenezcan a la Cuarta Transformación (4T).

Lo anterior, en relación con la renuncia de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien es señalada por presuntos actos de corrupción y desvíos de recursos del órgano electoral.

El legislador cuestionó que algunos servidores públicos aprovechen sus cargos para favorecer a familiares o conseguir beneficios personales, como en el caso de Taddei, al considerar que estas prácticas contradicen los principios que deben regir el servicio público.

Sostuvo que las posibles irregularidades deben tener consecuencias legales, más allá de la afiliación partidista de los señalados. "Es vergonzoso que ocupen el poder para este tipo de cuestiones. No solamente es que renuncien, sino que se les castigue y que caiga el peso de la ley como con cualquier otro funcionario de cualquier partido político", expresó.

Hurtado afirmó que este tipo de conductas también afectan la percepción ciudadana sobre los gobiernos y los movimientos políticos que aseguran defender la transparencia y la honestidad. En contraste, destacó el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, desarrollo económico y generación de empleo.

Reconoció que la inseguridad continúa como uno de los principales desafíos nacionales, aunque consideró que el Gobierno Federal mantiene acciones para enfrentar a los grupos criminales y combatir el tráfico de drogas.

El diputado lamentó que funcionarios vinculados con gobiernos, partidos políticos u organismos autónomos incurran en comportamientos que, a su juicio, contradicen los principios que públicamente sostienen. "Soy un morenista orgulloso de sus principios y me distingo por ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Que caiga quien tenga que caer, porque abusar de los cargos para beneficiarse no es correcto", manifestó.

Al referirse al caso de Segalmex, Hurtado reconoció que desconoce los detalles de los altos funcionarios investigados o vinculados a proceso. Sin embargo, sostuvo que cualquier persona que haya desviado recursos públicos debe enfrentar las consecuencias penales correspondientes.

Consideró especialmente graves los actos de corrupción que afectan el dinero destinado a programas sociales, hospitales y medicamentos, debido a sus posibles repercusiones en los sectores más vulnerables de la población. "Terrorista es aquel que quebranta el erario público y deja a niños sin sustento. Terrorista es aquel que desvía medicamentos que llegan a cualquier hospital y que no llegan a los pacientes. Esos son los verdaderos criminales", declaró.

El legislador también criticó a los servidores públicos que exhiben viajes y artículos de lujo en redes sociales, al considerar que esas imágenes generan inconformidad entre la población y contradicen los principios de austeridad que, afirmó, deben orientar el ejercicio de los cargos públicos.