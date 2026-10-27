Limpieza de caminos rurales en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez puso en marcha los trabajos de limpieza en puentes y curvas de la carretera rural que conecta a San Antonio de la Cascada con el ejido San Blas, con el objetivo de mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes transitan por esta vía.

Julio Ríos, director de Obras Públicas, informó que estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos rurales, priorizando los puntos donde la vegetación y la acumulación de residuos pueden reducir la visibilidad de los automovilistas.

Explicó que las labores se concentran principalmente en las curvas y otros puntos críticos de la carretera, donde contar con una mejor visibilidad permite a los conductores anticiparse a las condiciones del camino y circular con mayor precaución.