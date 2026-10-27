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Coahuila

Limpieza de caminos rurales en San Buenaventura

Acciones de la autoridad para mejorar la seguridad vial

Por Staff / La Voz - 27 octubre, 2026 - 05:11 p.m.
Limpieza de caminos rurales en San Buenaventura
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      San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez puso en marcha los trabajos de limpieza en puentes y curvas de la carretera rural que conecta a San Antonio de la Cascada con el ejido San Blas, con el objetivo de mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de seguridad para quienes transitan por esta vía.

      Julio Ríos, director de Obras Públicas, informó que estas acciones forman parte de los trabajos de mantenimiento y conservación de los caminos rurales, priorizando los puntos donde la vegetación y la acumulación de residuos pueden reducir la visibilidad de los automovilistas.

      Explicó que las labores se concentran principalmente en las curvas y otros puntos críticos de la carretera, donde contar con una mejor visibilidad permite a los conductores anticiparse a las condiciones del camino y circular con mayor precaución.

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