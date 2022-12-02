Capacitan personal de Protección Civil

FRONTERA COAH-. Elementos de Protección Civil recibieron una capacitación relacionada a la seguridad en aeropuerto y extinción de incendios, una capacitación que se impartió a los elementos en toda la Región Centro.

Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil en Frontera dijo que esto es gracias a una invitación por parte de Rafael Hernández del Aeropuerto Marino Escobedo de la ciudad de Monterrey, está impartiendo un curso a bomberos de Monclova, de Altair, AHMSA y más municipios de la Región.

El curso es de la seguridad en aeropuertos y extinción de incendios en naves, este curso tiene validez con un examen de aprobación, es teórico y práctico y de muy amplio aprendizaje.

La capacitación siempre debe existir en un departamento de bomberos debe ser constante y permanente, por lo que los elementos de Frontera no han quitado el dedo del renglón de esta capacitación, se han tenido cursos por comisión y por diferentes instituciones.

En este caso es seguridad en aeropuertos e incendios en aeronaves, sobre todo es importante porque se tiene un aeropuerto en Frontera, no quieren que ocurra un accidente pero de presentarse estar preparados para actuar.

El director dijo que en años anteriores si han ocurrido estos incidentes pero el riesgo está presente, el riesgo de que ocurran por eso no quiere ni desean que pase, para eso aeropuertos tienen su seguridad y si llega a ocurrir algún accidente poder actuar como se debe hacer.

Son tres RT de Frontera, los responsables de turno, son los que tomaron estos cursos, el director comentó que cada vez se capacita más a los elementos, siempre reforzarán los conocimientos, después los bomberos serán acreditados en niveles, es un proceso que pronto empezará a surtir efecto.