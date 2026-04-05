Reportan caída del 70% en el flujo migratorio

SALTILLO, COAHUILA.- La Casa del Migrante Saltillo presentó oficialmente su reporte de atenciones y servicios correspondientes a 2025, destacando una disminución aproximada del 70% en el flujo migratorio en comparación con el año anterior.

Esta caída se atribuye principalmente al endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos.

Durante 2025, medidas como la cancelación de citas a través de la aplicación CBP One, el incremento de controles fronterizos y una narrativa disuasiva más estricta provocaron que miles de personas migrantes quedaran varadas en territorio mexicano.

Este contexto impactó directamente en la dinámica de movilidad, reduciendo el número de personas que lograron avanzar hacia la frontera norte.

A pesar de la disminución en el flujo, el informe subraya que quienes permanecieron en el albergue lo hicieron por periodos más largos.

Esta situación responde a la incertidumbre jurídica, la falta de opciones viables para regularizar su estatus migratorio, así como a problemáticas de salud mental y la presencia de enfermedades crónico-degenerativas.

En paralelo, la organización enfrentó un entorno financiero adverso. La reducción del financiamiento internacional afectó su capacidad operativa, obligándola a trabajar con menos recursos humanos y económicos.

Ante este panorama, se impulsaron estrategias para diversificar fuentes de apoyo, incluyendo la gestión de recursos con financiadores locales e internacionales, así como la apertura de nuevas oportunidades de voluntariado.

El reporte concluye que, aunque el flujo migratorio disminuyó, los retos en la atención se volvieron más complejos, demandando respuestas más integrales y sostenibles para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas migrantes.