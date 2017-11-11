Casi llegan a golpes par de funcionarios

Castaños, Coah.-Bochornoso momento entre funcionarios públicos, el director de Vialidad contra el regidor de Transporte casi se lidian a golpes.

El director de Vialidad, Alejandro Villarreal exigió a gritos al regidor de Transporte, Arturo Martínez que desmintiera la versión de que el Taxi que cometió el robo contra un tráiler pertenecía a la estación de la colonia Héroes del 47.

En calidad de dirigente de la CNOP Alejandro Villarreal se presentó ante el regidor de Transporte, exigiendo desmintiera esta versión, sin embargo Arturo Martínez dijo desconocerlo con este cargo pues nunca se le ha presentado un documento que lo acredite.

En relación a la noticia del taxista que robo un tráiler el pasado lunes, Arturo Martínez aclaró que por las características de la unidad, pertenecía a esta estación de base ubicada en la colonia Héroes del 47, sin embargo al acudir al lugar se informó de parte de choferes y radio operadora que efectivamente contaban con una unidad con estas características, sin embargo desde hace un mes que ya fueron pintadas.

A punto de lidiarse a golpes estuvieron funcionarios públicos por que uno de ellos se decía representante de la CNOP mientras que el otro no lo reconocía.