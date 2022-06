Castaños: "Ni somos malos, ni delincuentes"

CASTAÑOS., COAH.- Nosotros no somos delincuentes ni malas personas, no migramos para dar lástima o pedir caridad, salimos de nuestro país por que el gobierno es "Hitleriano", si no estás de acuerdo con ellos hasta te quitan la vida a ti o tu familia, es por eso que huimos, ya que el objetivo es estar seguros en un lugar donde podamos trabajar y llevar el alimento a los hijos.

"En nuestro recorrido venimos muchas personas enfermas, cansadas, vienen niños pequeños e incluso recién nacidos quienes salieron de Venezuela con sus padres en la búsqueda de vivir mejor, ya que en nuestro país si bien es muy bello, solo tenemos tristeza, pobreza y muerte y es por eso que decidimos abrirnos y migrar a Estados Unidos".

Ender Boscano es uno de los migrantes que salió de su natal Venezuela para intentar llegar a Estados Unidos y ahí quedarse a trabajar, sin embargo, conforme pasa el tiempo, sabe que la probabilidad de cruzar es menos.

"Nosotros salimos desde antes de mayo del país y hemos avanzado miles de kilómetros, gracias a dios nosotros tenemos solo dolencias menores, pero sí hay gente que vienen malos y que no pudieron atenderse al llegar por que en un principio no nos brindaban apoyo, ahora agradecemos al gobierno y a los municipios quienes nos atendieron y alimentaron como hermanos que somos".

El migrante dijo que nadie salió de su tierra solo por molestar en un país ajeno, ya que salieron por oportunidades de vida, asegurando que en Venezuela incluso vivir es difícil porque si no estás con el Gobierno estás contra él y esa situación a provocado la pérdida de muchas vidas.

"Agracemos que la gente de Castaños, Monclova e incluso de Frontera nos hayan apoyando en nuestro paso, son miles de familias las que vienen en esta migración y contrario a lo que en ocasiones se dice, nosotros solo somos papás, mamás e hijos queriendo salir adelante, por lo que pedimos al gobierno dejarnos avanzar y seguir nuestro camino a la libertad de muchos quienes estamos aquí con nuestras familias".