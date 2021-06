´Cazan´ tránsitos a InDriver y Uber´s

Coahuila

Hasta ahora se han reportado más de 15 sanciones.

Dará Abogada seguimiento a los casos de extorción de los elementos de Castaños.

CASTAÑOS., COAH.- La Abogada Soraya Arzola Narváez dijo que los elementos de seguridad de Castaños están cobrando más de mil pesos a quienes ellos consideran que prestan el servicio de Uber, siendo el último de los casos la madre de familia que detuvieron en la carreta 57 sin motivo alguno, razón por la que reportó esta situación ante el Sub Secretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía, quien se comprometió a atender este problema el cual es constante en este municipio.

Durante este año me he dedicado a denunciar este tipo de abusos que se dan a la altura de la carretera 57 en el municipio de Castaños y en esta ocasión informé vía telefónica al Sub secretario de quien confirmó que son constantes las denuncias que se tienen provenientes de este municipio.

Comentó que los elementos ponen como pretexto la realización de inspecciones a los automóviles, sobre todo si cuentan con placas extranjeras, aun y cuando no comenten ninguna infracción que los haga acreedores a estas infracciones ilegales.

La Abogada aseguró que a los elementos cobran una cuota de mil pesos a quienes creen son Uber, razón por la que detienen a una gran cantidad de automovilistas por el simple hecho de llevar a bordo a su familia.

"Ricardo Mejía dijo que iba a dar prioridad a esta situación, en lo que va del año hemos reportado más de 15 abusos de este tipo, todos documentados por lo que vamos a espera r a que se realice la investigación correspondiente, ya que cuentan con la Organización Anti Abusos Castaños, quienes se dedican a cuidar la carretera de estas acciones".

Explicó que procederá legalmente con las evidencias con las que cuentan por usurpación de funciones, toda vez que no siempre son elementos de seguridad pública las que realizan estas acciones, pues a veces son agentes de Transporte y Vialidad.