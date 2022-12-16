Celebra Secundaria con Desfile Chusco

San Buenaventura, Coahuila.- Autoridades municipales saludaron a los alumnos de la Secundaria General Andrés S. Viesca de San Buenaventura durante el desfile Chusco qué pasó frente a Presidencia Municipal con motivo de la celebración del 57 aniversario de fundación.

La Directora maestra Maricela Valdes Delgado y personal docente agradecieron al Ayuntamiento por apoyo en la Logistica de este desfile para caminar con seguridad por las calles del Centro Histórico.

1 / 2 Asistieron todos los alumnos quienes usaron en algunos casos gorros navideños, ropa vaquera, deportiva, pijamada. 2 / 2 Ataviados de alegría y creatividad los estudiantes de la escuela Secundaria Andres S. Viesca realizaron un desfile de disfraces. ❮❯

Ataviados de alegría y creatividad los estudiantes de la escuela Secundaria Andres S. Viesca realizaron un desfile de disfraces luciendo distintos atuendos navideños, máscaras y sombreros locos para dar mayor realce a su evento.

También todos los grupos deportivos hicieron demostración de las disciplinas qué hay en el plantel como grupos de porristas, atletas, sóftbol y fútbol, con sus uniformes recorrieron las calles del municipio, deleitando a todos con sus coloridos disfraces.

La secundaria tiene 18 grupos en turno matutino y 9 en el vespertino, asistiendo todos los alumnos quienes usaron en algunos casos gorros navideños, ropa vaquera, deportiva, pijamada, disfraces o botargas como parte de sus trabajos artísticos.