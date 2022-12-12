Celebran a la Virgen Morena

Trabajadores sindicalizados celebraron a la Virgen María de Guadalupe como agradecimiento por las bendiciones y protección que les otorga día a día cuando salen a trabajar, ofrecieron una misa, mariachi y reliquia.

Es toda una tradición que los trabajadores organicen esta festividad, con tiempo anticipado se organizan para comprar lo necesario y celebrar a la Morenita del Tepeyac, en este festejo e contó con la presencia del alcalde Roberto Piña que de manera respetuosa acompañó a los trabajadores.

Se brindó una misa en la que el sacerdote habló sobre el respeto que todo debería sentir por la madre de Dios, haciendo mención a que hay religiones en la que incluso se burlan de ella sin tomar en cuenta que fue la mujer elegida para dar a luz al salvador.

Recordó cuando la Virgen María se apareció a Juan Diego y le dijo sobre el templo que debía ser construido en su honor además hizo mención de que no hay nación, ni pueblo donde haya más fieles creyentes que en el municipio de Frontera.

1 / 4 Es todo una tradición de cada año. 2 / 4 Los trabajadores burócratas son quienes realizan el festejo. 3 / 4 El alcalde acompañó a los trabajadores en su devoción. 4 / 4 El mariachi entonó canciones a la Morenita del Tepeyac. ❮❯

Tras la misa se otorgó reliquia, tamales, frijoles charros, pastelillos y refresco, para todos los que estuvieron presente y para los que por motivo de trabajo no pudieron bajar a la celebración.

Posteriormente llegó el mariachi que cantó canciones para la Virgen María, empezando por las mañanitas, reina del cielo, amor eterno, entre otras.