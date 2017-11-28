Certifican Centro de Justicia de la Mujer

Frontera Coah.- Gracias a las buenas prácticas y a la excelencia en la calidad de su atención, este día los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres recibieron la certificación de USAID de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Durante una ceremonia oficial, encabezada por el gobernador Rubén Moreira Valdez, en la que se hizo la entrega de la ampliación del Centro de Justicia para la Mujer en el municipio de Frontera y en la que 72 mujeres se graduaron de su nivel de preparatoria, se hizo entrega del reconocimiento al Ejecutivo Estatal.

La certificación de Integridad Institucional que busca la fiabilidad y confianza en el servicio que se presta, acciones logradas gracias a la voluntad de Rubén Moreira Valdez.

Josefina Coutiño, directora de Projusticia USAID, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, reconoció al gobernador Rubén Moreira Valdez y a su esposa Alma Carolina Viggiano Austria por el trabajo realizado en Coahuila en favor de la defensa de las mujeres.

Tras un proceso de evaluación que culminó la semana pasada, en una certificación por parte de la Conavim, que depende de la Secretaría de Gobernación en cuanto a instalaciones, normatividad, protocolos y la forma de atención que avalan una atención de calidad y excelencia.

Explicó que el Sistema de Integridad Institucional representa el identificar buenas prácticas, porque dijo que recibir la certificación no es solo el mérito, pues lo más importante será sostenerla ya que esta se mide año con año.

“Conavim y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través del programa en el que yo me desempeño ha construido el sistema que ha permitido la certificación de los cinco Centros de Justicia de Coahuila”, indicó Coutiño.

Destacó que esta certificación es producto del esfuerzo de las cinco directoras en Coahuila y de Pro justicia por la atención al tema de defensa de las mujeres y gracias a las buenas prácticas y profesionalización que en esta entidad se lograron.

El gobernador Rubén Moreira Valdez, manifestó que esta certificación es una muestra de que se pueden hacer bien todas las cosas y que al lograr la certificación de los cinco

Centros de Justicia que fue todo un reto pero que, gracias a las directoras y a las ganas de hacer bien las cosas se alcanzó.

Recalcó que la deuda que se tiene con las mujeres violentadas es subsanada a través de este sistema que trata de compensar pues la aspiración es que no exista esa violencia que en su mayoría ocurre dentro de su propio hogar.

“En esta administración quisimos honrar los tratados internacionales y agradecemos a USAID su experiencia y su conocimiento, al gobierno norteamericano que con esto construyen más lazos de amistad entre dos pueblos”, dijo.

Manifestó que en estos seis años en Coahuila se cambiaron muchas cosas y ejemplificó que en el Congreso local actual, la mitad son hombres y la otra mitad son mujeres pero en el siguiente son más mujeres que hombres, mientras que en las alcaldías se tendrán 14 mujeres de los 38 municipios.

Por sus alcances, Coahuila es el Estado número uno en Centros de Justicia y Empoderamiento para la Mujer a nivel nacional y el único Estado donde el Gobierno estatal mantiene en su agenda el tema de las mujeres.