Hallan sustancias ilicitas en el CETis 48 de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Este fin de semana se activaron protocolos de seguridad al interior del CETis 48, situado en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo, tras el hallazgo de una hielera que contenía paquetes con hierba verde con características de marihuana y diversas pastillas psicotrópicas.

El descubrimiento generó una rápida movilización de elementos policiacos de distintas corporaciones, quienes acudieron al centro educativo para acordonar el área y asegurar los indicios.

Las autoridades competentes iniciaron las diligencias correspondientes con el fin de integrar la carpeta de investigación y determinar la procedencia de las sustancias.

De manera preliminar, se informó que el objeto fue encontrado dentro de las instalaciones del plantel, lo que provocó preocupación entre estudiantes, personal docente y padres de familia. La comunidad escolar manifestó inquietud por la manera en que los presuntos narcóticos pudieron ingresar a la institución.

Acciones de la autoridad

El caso ha abierto cuestionamientos sobre los mecanismos de control de acceso y vigilancia que, según ha señalado en diversas ocasiones el director Adolfo Montañés, forman parte de las medidas permanentes de seguridad del plantel. Padres de familia y alumnos solicitaron mayor transparencia en la información y el reforzamiento de los filtros para prevenir situaciones similares en el futuro.

Detalles confirmados

Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.