Coahuila

Claudia Sheinbaum escucha demandas de ciudadanos en Colinas de Santiago

Las largas filas de personas con pancartas reflejan la diversidad de demandas, desde justicia laboral hasta atención médica.

Por Carolina Salomón - 22 febrero, 2026 - 09:56 a.m.
      Desde temprana hora, el acceso principal a Colinas de Santiago se convirtió en punto de encuentro para ciudadanos de distintas organizaciones, que llevaban diversas demandas y un mismo objetivo: ser escuchados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

      Algunas de ellas de maestros, ex obreros de AHMSA, personas con discapacidad y otros gremios que se plantaron con pancartas en mano. Las filas eran largas y las demandas diversas. Algunos pedían justicia laboral; otros, apoyos sociales o atención médica.

      Entre consignas y mensajes escritos en cartulinas, también hubo abrazos, saludos y palabras de aliento. Había quienes solo querían estrechar su mano o recibir un gesto que les confirmara que su voz había sido tomada en cuenta.

       

      En su ingreso al sector y también a su salida, la escena se repitió. Mientras caminaba hacia su camioneta o ya a bordo de ella, la mandataria federal volteaba a los costados donde se extendían las filas de personas que levantaban la mano, mostraban documentos o gritaban su nombre con esperanza.

       

      Fue una jornada de contrastes: exigencia y emoción, reclamo y fe. Diferentes causas coincidieron en un mismo punto del mapa, unidas por la necesidad de ser escuchadas. Y al final, varios de los grupos lograron ser atendidos, cerrando el día con la sensación de que, al menos por unos minutos, sus demandas encontraron eco.

