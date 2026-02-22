Inician asambleas en ejidos de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La construcción del tren de pasajeros en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo comenzó a tomar forma en territorio coahuilense con el arranque de reuniones entre dependencias federales y ejidatarios del municipio de Saltillo.

Esta semana se llevaron a cabo asambleas informativas en los ejidos La Encantada y La Angostura, donde representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y otras instancias agrarias detallaron el alcance técnico y jurídico del proyecto ferroviario.

Acciones de la autoridad

Durante los encuentros, el personal federal explicó los mecanismos previstos para la liberación del derecho de vía y los posibles escenarios de afectación en parcelas y tierras de uso común. También se presentaron las alternativas de compensación económica en los casos donde exista impacto directo en predios individuales.

De acuerdo con lo expuesto, en superficies consideradas de uso común no se contemplan indemnizaciones individuales. En cambio, cuando la obra requiera terreno parcelado con propietario identificado, se establecería un pago por metro cuadrado, definido a partir de avalúos oficiales y acuerdos con los afectados.

Detalles confirmados

Hasta ahora, los ejidatarios han optado por revisar internamente la información antes de emitir una postura colectiva, por lo que no se ha formalizado ni respaldo ni rechazo al proyecto.

Las autoridades señalaron que estas asambleas forman parte de una estrategia nacional para reducir tensiones sociales en los distintos tramos ferroviarios en desarrollo. Según datos oficiales, el gobierno ha trabajado ya con 123 ejidos en el país mediante consultas y mesas de atención social, con el objetivo de prevenir conflictos que puedan retrasar las obras.

En Saltillo, las brigadas territoriales continuarán visitando comunidades para mantener abiertos los canales de diálogo mientras avanza la planeación del tren.