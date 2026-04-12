Vinculan a proceso al chofer del ´trenazo´

SALTILLO, COAHUILA.- Un juez de control determinó iniciar proceso penal contra Luis Fernando N, conductor de un camión de transporte de personal involucrado en un accidente con un tren en Saltillo, Coahuila, ocurrido durante la madrugada del jueves pasado. La resolución fue emitida por la jueza Anayansin Adame Olmedo, quien consideró que existen elementos suficientes para imputar al conductor por los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas. El caso quedó asentado en la causa penal 0671/2026.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el operador, quien permanece hospitalizado, conducía una unidad de la empresa DM Control sobre el bulevar Vito Alessio Robles, en dirección de norte a sur, cuando ocurrió el impacto con el tren. En el vehículo viajaban trabajadores de la empresa General Motors que se dirigían a iniciar su jornada laboral.

El accidente y sus consecuencias

El accidente dejó como saldo una persona fallecida y al menos 16 lesionados, varios de ellos reportados con heridas de consideración, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades locales. Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial estableció que el imputado deberá presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares de Saltillo, una vez que sea dado de alta médica. Esta disposición se mantendrá durante los cuatro meses fijados para la investigación complementaria del caso.

Investigación en curso

Mientras tanto, las autoridades continúan con la recopilación de pruebas para esclarecer completamente las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.