Registro Civil de Sabinas aclara dudas sobre identificación biométrica

SABINAS, COAH.- Manuel Alberto Bermea Zermeño, oficial del Registro Civil NO.5 en Sabinas, confirmó que la nueva identificación biométrica propuesta por el gobierno federal reemplazará a la credencial del INE como documento oficial de identificación. La credencial para votar, explicó, quedará únicamente para procesos electorales, tras años de funcionar también como identificación general.

Bermea Zermeño detalló que en Coahuila ya operan tres módulos en Saltillo, uno de ellos en la Oficialía número dos, donde ya se expiden las identificaciones biométricas. El siguiente paso, según la información que manejan, será instalar módulos en Torreón, Monclova y Piedras Negras, y posteriormente llevarlos a Sabinas y la Región Carbonífera.

El oficial señaló que han recibido múltiples llamadas de ciudadanos preocupados, sobre todo adultos mayores, por la posibilidad de que se suspendan pagos o trámites si no cuentan con la biométrica. "No lo creo", aclaró, "a lo imposible nadie está obligado. Si aquí no hay módulos, ¿cómo le hacen para sacarla?". Dijo que corresponderá a las dependencias que otorgan apoyos definir criterios mientras se amplía la cobertura.

Sobre si personas de otros municipios pueden tramitarla en Saltillo, indicó que lo desconoce con certeza, pero estimó que sí sería posible porque la Clave Única de Registro de Población es individual y nacional. Recordó que la biométrica concentra datos como lugar de registro, nacimiento e incluso parentescos, por lo que se perfila como el padrón base de identidad.

Mientras los módulos llegan a la región, el Registro Civil de Sabinas continuará con sus trámites habituales y orientando a la población. Bermea Zermeño recomendó esperar información oficial y no alarmarse. La implementación será gradual y la credencial del INE sigue vigente como identificación hasta que la CURP biométrica esté disponible en cada municipio.