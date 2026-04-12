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Coahuila

Sabinas: Fundación Bravitos de Corazón presenta lucha libre

La entrada es gratuita, pero se solicita llevar productos de la canasta básica.

Por Carlos Macias - 12 abril, 2026 - 08:33 a.m.
Sabinas: Fundación Bravitos de Corazón presenta lucha libre
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      SABINAS, COAH.- La Fundación Bravitos de Corazón, presidida por Claudia Andrade Bernal, se prepara para un evento emocionante: una exhibición de lucha libre con gladiadores de Estados Unidos, que se llevará a cabo el 2 de mayo a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de la fundación en la Villa de Agujita.

      La entrada al evento es gratuita, pero se solicita a los asistentes llevar productos de la canasta básica, que serán donados a la fundación para ayudar a más personas necesitadas. "Con esto, estás ayudando a quien más lo necesita", dijo Andrade Bernal.

       

      El evento también coincide con la celebración del Día del Niño, y se invita a las familias a asistir y disfrutar del espectáculo. "Vamos a tener luchadores de Estados Unidos, va a ser un espectáculo emocionante", agregó Andrade Bernal.

       

      La Fundación Bravitos de Corazón invita a niños, jóvenes, adultos, mamás y papás a asistir al evento y disfrutar de un día de diversión y apoyo a una buena causa. El evento se llevará a cabo en la carretera 57, en las instalaciones de la fundación en la Villa Agujita.

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