Cierra Frontera con Cero Deuda

FRONTERA, COAH.- Frontera cerrará el 2023 con finanzas totalmente sanas, pues no sólo cierra con Cero Deuda, sino que no tuvo necesidad de recurrir a préstamos, sostuvo el alcalde Roberto Piña Amaya quien anunció que están garantizados los proyectos prioritarios para la ciudad.

En una transmisión en vivo, el Jefe de la Comuna fronterense, dijo estar muy contento con los resultados del programa financiero establecido, el que dijo, ha dado resultados bastante favorables.

"Le está yendo muy bien a Frontera, estaba viendo como municipios están solicitando préstamos para hacerle frente a temas complicados que son de fin de año y hasta veía que a unos no les prestaban el dinero. Pero yo platicando con la gente que nos ayuda en las finanzas, estamos muy contentos y tranquilos porque en el cierre de año en Frontera no nada más no vamos a pedir dinero, sino que al contrario, en el cierre de año estamos cerrando muy fuerte y lo haremos con obra pública", expuso.

Destacó que no hará ningún ejercicio que le genere deuda a la ciudadanía, que es ahí donde sale el dinero, "las deudas que toman los presidentes municipales o las cosas que hacen los presidentes municipales repercuten totalmente en los bolsillos de los ciudadanos, porque es ahí donde sale la lana con las que se paga las cosas de los municipios".

Las finanzas actuales, dijo, son completamente sanas y sostenibles, entonces; "no nada más no vamos a pedir dinero sino que al contrario, en el cierre de año estamos cerrando muy fuerte con la reconstrucción del CEFARE, ya empezamos el acomodo de las tierras, la instalación y preparación de la línea de agua que va a sacar la corriente de agua que por años ha mortificado ahí a los vecinos, la instalación de las tierras para lo que serán los arbotantes de la iluminación led que tendrá esa parte", expuso.

Agregó que ya se está en la etapa final del Corredor Gastronómico, el que a más tardar en un mes podría quedar concluido ya con la iluminación y pintura, con sus reductores de velocidad, "haremos los bordos hasta la orilla de modo que no le saquen la vuelta los carros y anden casi llevándose a la gente ahí en la orilla".

Al hablar del panteón municipal dijo que ya la barda está sumamente avanzada, "creo que va entre un 50 y 60 por ciento, luego, adentro de las tierras meteremos un frontal para acomodar las tierras de modo que todo tenga su salida y bajada".

Posteriormente se determinará la cuestión de los 116 lotes, mismos que son de los ejidatarios del ejido Frontera, y luego con la gente más vulnerable, adultos mayores, discapacitados, empacadores o "cerillitos", todos ellos llevarán prioridad en el tema de los lotes que estaremos empezando el año muy fuerte, dijo Piña Amaya.

Cerramos, estableció, el año con finanzas con muy sanas, luego de que en el 2020 cerramos con un déficit de menos 3 millones de pesos y en el 2021 con un déficit de menos 7 millones de pesos, en el 2022 se cerró con un déficit de más de 17 millones de pesos, en el 2023 estamos cerrando con un poquito más de 12 millones de pesos más, lo que se invierte en obra pública.

Así se realizan acciones como la recuperación del CEFARE y en enero arrancamos muy fuerte con el ejercicio de los proyectos trazados como la Central de Bomberos y Protección Civil a un lado de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, así como también se planea una unidad deportiva en la colonia Diana Laura y la cancha en el ejido 8 de enero, esto, forma parte de un tema listo para hacerse.

De igual manera se tiene lo concerniente a la recuperación de áreas verdes, bulevares y sobre todo los 24 millones de pesos que van a invertir en pavimentación más lo que se recaude con el tema del REPUVE.

"Estoy muy contento de cerrar muy fuerte el año muy importante y sobre todo con finanzas sanas, números a favor del municipio, lo que es sumamente importante y el éxito del 2024 radicará en la oportunidad que tengamos de recuperar con el impuesto predial que la gente paga ahí radica la fuerza de los municipios que se traduce en obra, estamos listos para empezar fuerte".

"Y si estoy contento y tranquilo es porque sé que estamos haciendo un Ejercicio responsable, con mucha austeridad, cero gasto, más bien enfocado a la ayuda de la ciudadanía y enfocado a generar mejor infraestructura en la ciudad. A Frontera le va air muy bien en los temas industriales en los próximos 5 a 20 años y necesitamos que le vaya muy bien a todas las colonias , si hay una colonia a las que no les va bien, van a ir a las colonias a buscar lo que necesitan y mejor que nos vaya bien parejos a todos para generar un crecimiento ordenado", subrayó.

Frontera aparece en un muy buen lugar sin pedir dinero, sin endeudarse, sin hacer cosas extrañas, más bien haciendo un ejercicio de gobierno sumamente responsable, pegado a la ciudadanía.

Por último dijo que seguirá en diálogo con los gobiernos estatal y Federal para tratar de bajar recursos orientados a seguir haciendo obra pública y si a Frontera ya le está yendo bien, en el 2024 le irá mucho mejor.