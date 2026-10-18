Benefician a 5 niños con cirugías de corazón en DIF

SALTILLO, COAHUILA.- Un total de cinco niñas y niños de Saltillo accedieron a cirugías de corazón para mejorar significativamente su calidad de vida, como resultado de las acciones coordinadas del programa Latiendo con Amor del DIF Saltillo.

Las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en el Hospital Materno Infantil de Saltillo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que las intervenciones quirúrgicas se realizaron en el Hospital Materno Infantil gracias a la suma de esfuerzos institucionales y comunitarios.

Luly López Naranjo destaca la importancia de la solidaridad en la recaudación de fondos.

Durante una visita de supervisión al nosocomio, López Naranjo estuvo acompañada por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud en la entidad.

El programa Latiendo con Amor busca extender la cobertura médica a más niños vulnerables.

La titular del DIF Municipal explicó que los fondos se reunieron mediante actividades de recaudación y alianzas con la iniciativa privada, entre las que destacan la Copa ARHCOS, el evento Winesomm y la campaña emprendida por la empresa Pollo Feliz.

López Naranjo refrendó el compromiso del organismo asistencial de acompañar a las familias que atraviesan por estos procedimientos e invitó a la sociedad a mantener su participación en iniciativas solidarias para extender la cobertura médica a más menores en situación vulnerable.