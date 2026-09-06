Proyectan tren y obras carreteras para Coahuila

SALTILLO, Coahuila.- El Gobierno federal proyecta para Coahuila obras ferroviarias, carreteras, hidráulicas y hospitalarias, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su segundo informe de gobierno en Saltillo.

Entre los principales proyectos destacó el avance del tren de pasajeros que conectará Querétaro con Saltillo y, posteriormente, continuará hacia el norte del país, como parte de la estrategia federal para recuperar el servicio ferroviario de pasajeros.

La presidenta señaló que los trabajos del proyecto ya comenzaron y que la nueva infraestructura permitirá mejorar la conectividad entre distintas ciudades, además de favorecer el desarrollo económico de las regiones por donde pasará.

Proyectos de infraestructura en Coahuila

En materia carretera, Sheinbaum anunció la ampliación y modernización de la carretera 57, en el tramo Saltillo-Monclova, así como trabajos relacionados con la vía hacia Piedras Negras, la construcción de un nuevo puente y acciones de conservación de la red carretera federal.

Otro de los proyectos que continuará en la entidad es Agua Saludable para La Laguna, con obras destinadas a garantizar el suministro de agua potable para las comunidades de esa región.

Infraestructura de salud

En el sector salud, la presidenta informó sobre proyectos de construcción, sustitución y modernización de unidades médicas del IMSS y del ISSSTE.

Entre las obras mencionó el nuevo Hospital de Saltillo, además de intervenciones en unidades médicas de Saltillo, Santa Bárbara, Matamoros y otras regiones del estado.

La administración federal, indicó, trabaja en ampliar y modernizar la infraestructura hospitalaria para atender las necesidades de la población.

Dispersan 19 mil 223 mdp

Junto con los proyectos de infraestructura, el Gobierno de México reportó la dispersión de 19 mil 223 millones de pesos durante el último año mediante los distintos programas sociales en Coahuila.

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, 884 mil 942 personas reciben algún apoyo del Gobierno federal en la entidad.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza a 326 mil 570 beneficiarios, mientras que cerca de 28 mil personas con discapacidad reciben una pensión.

En materia educativa, 86 mil 200 estudiantes de preparatoria pública cuentan con una beca y alrededor de 7 mil jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

El sector agropecuario también recibe recursos federales. 10 mil 569 productores agrícolas son beneficiarios de Producción para el Bienestar y más de 8 mil 500 productores reciben fertilizantes.

En infraestructura educativa, 8 mil 808 escuelas de Coahuila han sido beneficiadas mediante el programa La Escuela es Nuestra.

Apoyos para mujeres y vivienda

Sheinbaum destacó además la puesta en marcha de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida inicialmente a mujeres de 60 años.

La presidenta explicó que el programa busca reconocer el trabajo que históricamente han realizado las mujeres dentro de los hogares y en el cuidado de sus familias.

En materia de vivienda, informó que aproximadamente 275 mil familias de Coahuila se han beneficiado con la reestructuración de sus créditos, con el propósito de evitar pagos desproporcionados respecto al monto original de los préstamos.

La mandataria también destacó el reconocimiento de los pueblos indígenas y la entrega directa de recursos a comunidades para que determinen las obras y acciones que consideran prioritarias.

Desde Saltillo, Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal, pese a las diferencias políticas, para impulsar proyectos y programas en beneficio de la población.

La visita concluyó con la presentación de los avances de su segundo año de gobierno y con el compromiso de mantener en Coahuila la ejecución de obras de infraestructura y la dispersión de programas federales.