Muere apuñalado por su suegro

SALTILLO, Coah.- Un hombre de 71 años fue asesinado con una daga por su suegro, de 55, tras una discusión motivada por el rechazo a la diferencia de edades en la pareja, en hechos ocurridos la madrugada de este domingo en el municipio de General Cepeda.

La víctima fue identificada como Víctor, quien cerca de las 01:30 horas convivía con su pareja sentimental, María, de 24 años. En medio del convivio, el padre de la joven, de nombre José, inició una disputa verbal impulsada por su negativa histórica hacia el noviazgo.

Detalles confirmados

La altercación escaló rápidamente a agresiones físicas. Durante el pleito, José extrajo un arma blanca y asestó una puñalada en el epigastrio a Víctor. Al intentar interponerse para frenar el ataque, María sufrió lesiones severas en una mano que le provocaron la amputación traumática de tres dedos.

Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga. Parientes de los afectados solicitaron auxilio a las autoridades, por lo que paramédicos de Protección Civil de General Cepeda brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron de urgencia hacia Saltillo en estado crítico. Hijos del primer matrimonio de la víctima escoltaron la ambulancia en vehículos particulares.

Víctor cayó en paro cardiorrespiratorio y falleció a bordo de la unidad de rescate sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Satélite Sur, en la capital del estado.

Acciones de la autoridad

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al lugar del deceso para tomar conocimiento del hecho e interrogar a los acompañantes. En su declaración, María señaló que en noviembre cumplirían siete años de relación y que, aunque los reclamos de su padre por la brecha generacional eran constantes, nunca previó un desenlace violento de esta magnitud.

Peritos de la FGE realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, mientras las autoridades iniciaron la carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto homicida.