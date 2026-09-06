18 escuelas en San Juan de Sabinas reciben apoyo educativo

NUEVA ROSITA, COAH.- Un total de 18 instituciones educativas del municipio de San Juan de Sabinas han sido beneficiadas mediante el programa "La Escuela es Nuestra", informó Lizeth Barrios Guajardo, coordinadora municipal de Servidores de la Nación.

Explicó que los planteles reciben recursos que van desde los 250 mil hasta los 600 mil pesos, dependiendo principalmente del número de estudiantes con los que cuenta cada institución educativa.

Barrios Guajardo señaló que los recursos continúan siendo administrados directamente por los padres de familia, quienes se organizan mediante un comité responsable de determinar y atender las necesidades prioritarias de cada escuela.

Indicó que está próxima la llegada del recurso correspondiente al ejercicio 2026, por lo que será necesario conformar nuevos comités integrados por padres de familia, quienes deberán identificar las necesidades que presentan los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

La funcionaria destacó que hasta el momento no se han registrado cambios en las modalidades establecidas para la entrega y administración de los recursos del programa, por lo que serán los propios comités quienes deberán organizarse para ejercerlos.

Finalmente, recomendó a los padres de familia respaldar a quienes integran los comités, al señalar que es importante que todos participen en la búsqueda de cotizaciones y presupuestos, así como en la toma de decisiones, ya que se trata de un trabajo en equipo.