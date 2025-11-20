Coahuila celebra el 115 aniversario de la Revolución Mexicana: desfiles en varios municipios

REGIÓN CENTRO.- En los municipios de la región centro de Coahuila, se vivió el tradicional desfile de la Revolución Mexicana. Cada autoridad presidió los desfiles alusivos a la rebelión de 1910.

En Frontera, celebraron el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un total de 49 contingentes. El desfile fue presidido por la Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, acompañada de los integrantes de su cabildo.

En el caso de San Buenaventura, el Alcalde Javier Flores también encabezó el tradicional desfile, donde participaron los sambonenses, tanto escuelas como cuerpos de rescate, que hicieron del evento el marco de una tradición en el festejo de la insurrección de hace 115 años.

La alcaldesa Yesica Sifuentes fue la punta del desfile en Castaños, ataviada con vestimenta alusiva a la ocasión, presidió la celebración de los 115 años de la Revolución Mexicana.

Estudiantes de educación básica y superior participaron en Castaños con las tradicionales presentaciones musicales y deportivas que son habituales en esta ceremonia cívica mexicana.

El 20 de Noviembre no pasó desapercibido en Cuatro Ciénegas, donde el Alcalde Víctor Leija tomó la batuta y encabezó la marcha revolucionaria.

En todos los municipios, las coreografías preparadas con antelación por cada contingente lucieron de manera colorida, exaltando las raíces mexicanas.

La Revolución Mexicana brilló en todo su esplendor en la región centro de Coahuila.