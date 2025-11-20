Sara Irma Pérez presenta proyectos de infraestructura al gobernador en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez, informó que este miércoles sostuvo una reunión con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en la que el Ayuntamiento presentó una serie de proyectos prioritarios para el municipio, principalmente en materia de infraestructura urbana y mejoramiento de espacios públicos.

Explicó que, aunque el Estado aún no define los montos que serán autorizados, el municipio ya entregó al gobernador el paquete de obras que busca impulsar durante el próximo año. Entre las solicitudes hechas al mandatario estatal se encuentran recarpeteo y pavimentación de diversas vialidades, rehabilitación de áreas verdes, mejora de canchas y áreas deportivas, así como la continuidad del programa de alumbrado público.

Sara Irma detalló que estos proyectos forman parte del trabajo coordinado con el programa Mejora Coahuila, y subrayó que cada propuesta tiene como objetivo elevar la calidad de vida en las colonias y garantizar espacios seguros para niños, jóvenes y adultos. Añadió que, en cuanto el Gobierno del Estado confirme cuáles de estas obras serán autorizadas, el municipio las dará a conocer de manera oficial.