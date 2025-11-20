Frontera refuerza operativos de vigilancia tras hecho violento

FRONTERA; COAH.- Luego del hecho violento registrado el pasado fin de semana en Frontera —una discusión entre vecinos que derivó en un desenlace trágico—, el municipio reforzó los operativos de vigilancia en las colonias con mayor incidencia delictiva, informó el director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero.

El jefe policiaco explicó que desde la noche del incidente se activó un patrullaje coordinado en conjunto con la Policía Municipal, la Policía Civil del Estado, la Agencia de Investigación Criminal, el Grupo de Reacción Coahuila (GRC), y otras corporaciones estatales. Señaló que la instrucción, tanto de la alcaldesa Sara Irma Pérez como del gobernador y la Fiscalía, es mantener una coordinación estrecha para prevenir nuevos hechos de violencia.

González Dodero detalló que cada fin de semana se realizan operativos de "barrido" en sectores considerados conflictivos, donde se revisa que jóvenes y adultos no porten armas blancas ni sustancias tóxicas, además de la supervisión de vehículos y puntos de reunión habituales. Aunque no reveló el número de personas detenidas, aseguró que cada intervención es documentada y se procede conforme a la ley cuando se detectan faltas o delitos.

El director agregó que, incluso entre semana, durante los turnos nocturnos, la corporación municipal mantiene operativos en colonias como la Independencia y otras zonas donde se han recibido reportes constantes. Reiteró que las acciones continuarán de manera permanente con el objetivo de reducir la violencia y fortalecer la seguridad en Frontera.