Escuelas en Coahuila requieren inversión urgente

FRONTERA, COAHUILA.- El enlace ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal en Coahuila, Domingo Hernández, señaló que uno de los principales rezagos que enfrentan las instituciones educativas en el estado es en materia de infraestructura, donde se estima un déficit superior a los mil 500 millones de pesos.

Acompañado por la directora del Cetis 46 de Frontera, Rocío Isabel Mata Quiñones, el funcionario sostuvo un diálogo con docentes y administrativos para conocer de primera mano las necesidades del centro educativo y escuchar las principales problemáticas que enfrentan.

Explicó que muchas escuelas en Coahuila tienen varias décadas de antigüedad y requieren mantenimiento constante, así como nuevas obras. Indicó que el recurso que llega al estado a través del Icofed asciende a 500 millones de pesos provenientes del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Gobierno Federal; sin embargo, reconoció que es insuficiente frente a la magnitud de las necesidades.

"Sabemos que nuestras escuelas tienen muchos años y necesitan mantenimiento. El recurso que llega no es nada comparado con la necesidad educativa que siempre es mucha", expresó.

Detalló que los 500 millones de pesos se destinan principalmente a obra educativa, como construcción de aulas, techumbres y nuevas áreas, pero admitió que resulta complicado cubrir la demanda total con el presupuesto disponible.

Por ello, destacó que programas como La Escuela es Nuestra representan un respaldo importante para atender parte de estas carencias, al permitir reforzar acciones de mejora en los planteles. Asimismo, reconoció que algunos municipios brindan apoyo adicional a las escuelas mediante la construcción de techos y otras obras complementarias, lo que contribuye a mejorar las condiciones de infraestructura educativa en distintas regiones del estado.