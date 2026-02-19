¡Se lo llevó de encuentro! Ignora alto y destroza pierna a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista terminó con una pierna prácticamente destrozada luego de ser embestido por un automovilista que ignoró un señalamiento gráfico de alto y se atravesó a su paso en un transitado cruce de la colonia Santa Bárbara.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 12:30 horas en la intersección de las calles Nogales y Principal, cuando el conductor de un Chevrolet Aveo gris, procedente de la calle Nogales, no realizó el alto correspondiente e invadió la trayectoria del motociclista que circulaba con preferencia.

La víctima fue identificada como José Joel Mena, de 25 años de edad, vecino de la calle Principal, en la misma colonia. El joven conducía una motocicleta Italika tipo motocross en color rojo con negro cuando, debido a la maniobra imprudente del automovilista, no pudo evitar el impacto.

Tras la colisión, José Joel salió proyectado contra el pavimento, sufriendo una fractura expuesta de tibia y peroné de la pierna derecha, además de una herida de consideración en la izquierda. Testigos señalaron que el joven quedó tendido sobre el asfalto con visibles lesiones y en medio de intensos gritos de dolor.

Vecinos y automovilistas solicitaron de inmediato apoyo a través del 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria; tras estabilizarlo y controlar la lesión, lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Seguro Social, donde quedó internado bajo supervisión médica especializada.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El conductor del automóvil fue identificado como Juan Vázquez, de 32 años de edad, vecino de la colonia Héroes del 47, quien fue asegurado en el lugar.

Las autoridades determinaron de manera preliminar que el automovilista fue responsable del percance al omitir el señalamiento de alto, provocando el choque que dejó al motociclista con una pierna severamente lesionada.

Ambas unidades resultaron con daños materiales de consideración. La motocicleta quedó tirada sobre el pavimento con severas afectaciones, mientras que el automóvil presentó daños en la parte frontal. Posteriormente, los vehículos fueron remolcados a un corralón en espera de que los involucrados lleguen a un acuerdo para la reparación de daños, evitando así que el caso sea turnado ante el Ministerio Público.