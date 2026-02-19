Por preguntarle por el carro Detienen a borracho por 4gredir a esposa

FRONTERA, COAH.- Un intervención por presunta violencia familiar terminó con un hombre detenido la noche del miércoles, luego que presuntamente agrediera a su pareja y posteriormente arremetiera contra elementos municipales que acudieron al llamado de auxilio.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Ahuehuete y Sabino, donde vecinos reportaron una riña al interior de un domicilio. Al arribar al lugar, oficiales hicieron contacto con Elizabeth Rodríguez Martínez, de 28 años de edad, con domicilio en la colonia Jardines Aeropuerto, quien presentaba visible alteración emocional.

De acuerdo con su declaración, su esposo, identificado como Iván Eduardo Zamarrón Rocha, de 29 años, llegó a la vivienda en aparente estado de ebriedad y con actitud agresiva. La mujer relató que, tras cuestionarlo por no haber llegado en el automóvil, el hombre comenzó a golpear la pared y posteriormente la empujó con fuerza.

Según la afectada, cayó al suelo y al intentar incorporarse recibió un golpe en el rostro del lado izquierdo. Tras la agresión, el sujeto abandonó momentáneamente el domicilio.

La intervención de la policía

Mientras los oficiales recababan información para elaborar el reporte correspondiente, el presunto agresor regresó al sitio visiblemente alterado, lanzando gritos e intentando nuevamente acercarse de manera violenta a la mujer, incluso frente a los uniformados.

Elementos de la unidad especializada en atención a la violencia de género intervinieron de inmediato para contenerlo; sin embargo, el individuo opuso resistencia y forcejeó con los agentes, por lo que fue necesario solicitar apoyo adicional de la Policía Preventiva.

Detalles de la detención

Tras varios minutos de tensión, los oficiales lograron someterlo y colocarle los candados de mano, asegurándolo para evitar mayores riesgos tanto para la víctima como para los presentes. El detenido fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para la elaboración de las actas correspondientes y posteriormente sería puesto a disposición del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, instancia que determinará su situación legal conforme a la denuncia presentada.