Cobra regidora sin realizar gestiones

FRONTERA COAH.- María Victoria García Reyes, regidora que se incorporó al cabildo tras el fallecimiento de Lupita Maltos, ha sido objeto de controversia por no haber realizado ninguna gestión en beneficio de la comunidad durante su tiempo en el cargo. A pesar de continuar recibiendo su sueldo, García Reyes admitió no haber llevado a cabo proyectos o acciones relevantes desde su nombramiento.

En declaraciones a medios de comunicación, la regidora confesó: "Todavía estoy como regidora, todavía no me adjudican nada, todavía no sé y pues ya para el tiempo que queda, pues ya mejor no". Estas palabras generaron críticas, ya que la regidora ha estado percibiendo su salario sin asumir ninguna responsabilidad activa en el ayuntamiento.

Tras asumir el cargo, se puso a consideración del cabildo la cartera que tendría a su cargo. Aunque María Victoria García insistió en que deseaba la cartera de SIMAS (Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento), el cabildo revisó los estatutos y decidió asignar dicha cartera a Javier Chaires, quien era el primer vocal después de la titular original y quien sabía de los casos que se tenían y les daría seguimiento.

Cuando se le cuestionó sobre la cartera que le fue asignada, García Reyes pareció estar desorientada respecto al término, respondiendo: "¿Cuál cartera?", lo que dejó en evidencia su falta de conocimiento o desinterés en las responsabilidades que le fueron conferidas. Incluso negó que en una reunión de cabildo se le hubiera otorgado una cartera distinta a la de SIMAS.

Ante preguntas sobre si ha estado cobrando sin realizar ninguna labor social, la regidora se mostró evasiva y se retiró del lugar diciendo: "Esa es una pregunta muy incorrecta".

La situación ha generado indignación en la comunidad, quienes demandan mayor compromiso y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos. Mientras tanto, la regidora García Reyes sigue en su puesto, sin que hasta el momento se haya visto algún avance en sus gestiones.