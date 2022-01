Confirma SIMAS es legal el vertedero

FRONTERA., COAH.- El Sub Gerente Técnico de SIMAS dijo que el cárcamo opera bajo estrictas normas vigiladas por la dependencia, por ello se expiden permisos para que las compañías que se dedican a recolectar aguas residuales de las empresas que no cuentan con red de drenaje, siendo este un proceso regido por la ley de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento del Estado de Coahuila, por lo que no debieron clausurar el área.

Abel de Luna Romo, dijo que, si la regidora Esperanza Martínez tenía dudas sobre el funcionamiento del cárcamo, pudo acudir al SIMAS para que se le diera una explicación técnica del funcionamiento del mismo, pues cerrar el paso a los camiones cisterna no era una opción viable, mucho menos si no cuenta con los estudios necesarios para sostener que se está afectado al medio ambiente.

Dijo que Simas es el responsable de la operación de la red de agua y drenaje de la ciudad, así como la autoridad responsable de la vigilancia de la normas que se requieren para verter y realizar el manejo de aguas residuales, por lo que lo único que debían hacer fue solicitar el permiso al conductor del camión cisterna y permitirle el paso, ya que no estaban realizando acciones que pongan en riesgo el medio ambiente.

"No se daña ni el proceso biológico de la planta de tratamiento, ni la infraestructura sanitaria, ya que la descomposición de lo que el agua lleva se realiza por medio de microorganismos vivos que depuran las aguas residuales, por ello se vigilan los parámetros normales para que no se afecte el proceso de la planta de tratamiento ni el medio ambiente".

De luna Romo dijo que todas las empresas del parque industrial fundidores descargan ahí, por lo que no debió realizar la "Clausura" del área sin ningún sustento legal o estudios químicos que demuestren que los procesos que ahí se realizan son contaminantes.

Mencionó que buscarán el dialogo con la regidora de agua potable pues nunca habían presentado esta problemática, además de que se le mostrará el muestreo y el análisis de laboratorios de las aguas que ahí se vierten para puedan ver que todo está realizando bajo el marco legal.