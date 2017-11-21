Confirma SP adicción de alumnos

Castaños.- Sí son alumnos de la escuela secundaria Ildefonso Fuentes adictos a una droga, mencionó el director de Seguridad Publica Miguel Ángel Tapia, asegurando que hasta 15 detenciones mensuales a menores de edad por inhalar alguna sustancia tóxica se realizaban de parte de agentes de la Policía.

Luego que tres alumnos de la escuela secundaria Ildefonso Fuentes, adictos a la marihuana fueran canalizados a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia por parte de directivos del plantel al encontrárseles, marihuana y objetos para drogarse, la dirección de la secundaria desmintió cierta información, sin embargo, las estadísticas de Seguridad Pública manifiestan lo contrario.

En entrevista con Miguel Ángel Tapia aseguró que actualmente no se han detectado a menores de edad por inhalar alguna sustancia tóxica, sin embargo, meses atrás eran cerca de 15 jóvenes mensualmente los detenidos por esta situación.

“No los encontrábamos dentro de la escuela o fuera de la misma, pero sí en balnearios de esta ciudad, en hora de clase y con uniforme de la secundaria Ildefonso Fuentes, asimismo alumnos del Cecytec, en su momento dialogamos con los directivos y padres de familia para que se tomaran cartas en el asunto”, mencionó.

Detalló que 15 menores de edad detenidos mensualmente por consumir alguna droga, no es una cifra alarmante, pero se requiere de pláticas en los planteles tanto para alumnos como padres de familia, para que tengan conocimiento del daño que puede causar la drogadicción.