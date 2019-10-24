Conmemoran el Día contra la Poliomielitis

FRONTERA, COAH.- En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis arrancó de manera formal la vacunación en contra de esta enfermedad así como la colocación de la vacuna de la influenza en las instalaciones de la escuela Primaria Club de Leones.

El Jefe de la Jurisdicción sanitaria Faustino Eugenio Aguilar Arocha explicó que el objetivo del sector salud es erradicar por completo la poliomielitis, padecimiento que una vez que ataca al organismo, causa estragos que no pueden contrarrestarse, de ahí la importancia de vacunar a los niños desde los 6 meses de edad.

Explicó que es muy importante que los padres de familia cubran la totalidad del esquema básico de vacunación, toda vez que ahí radica la importancia de la salud, pues los niños quedan protegidos y crean anticuerpos capaces de contrarrestar enfermedades como la antes mencionada.

Los niños realizaron bonitos dibujos donde exhortan a la población a vacunarse por salud.

Dijo que la poliomielitis es un virus que ataca la médula espinal y con ello provoca la atrofia de los músculos, así como parálisis de las extremidades, por lo que es muy importante que se realice la vacunación que marca el esquema básico de la SSA, además de que se lleve a los menores a recibir el repuesto cada año.

Durante en el evento se impuso la primera dosis de la vacuna de la polio a los estudiantes del jardín de niños, además de que se puso a disposición de los padres de familia la vacuna contra la influenza, la cual dijo el médico, es muy importante para prevenir la enfermedad que ataca comúnmente en temporada de frío y la cual el año pasado causó varios decesos.

Cabe mencionar que los niños del plantel se mostraron gustos de recibir sus vacunas y con ello preservar la salud, además de que presentaron ante las autoridades dibujos alusivos a la importancia de la vacunación en la etapa infantil.

“Estamos muy contentos de que los niños fueron parte de esta vacunación, ya que como docentes es nuestra obligación tener niños sanos, por ello fuimos parte de esta campaña que trae salud a la población infantil”.