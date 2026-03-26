Castaños celebra el 113 aniversario del Plan de Guadalupe con la alcaldesa Sifuentes

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa Yesica Sifuentes acompañó al gobernador Manolo Jiménez Salinas en la ceremonia conmemorativa del 113 aniversario del Plan de Guadalupe, donde se hizo un llamado a fortalecer la identidad, la memoria histórica y el legado institucional del estado.

La Presidenta Municipal de Castaños participó en la ceremonia solemne realizada en la histórica Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe, sitio emblemático donde en 1913 Venustiano Carranza proclamó el documento que dio origen al movimiento constitucionalista, en defensa del orden legal tras el golpe de Estado contra el presidente Francisco I. Madero.

Durante la ceremonia se llevaron a cabo honores a la bandera, guardia de honor, así como la lectura de fragmentos del documento histórico, resaltando su vigencia como base de los principios democráticos y del respeto a las instituciones en México.

En su intervención, la alcaldesa de Castaños destacó que este acontecimiento representa un pilar fundamental en la construcción de la vida institucional del país, subrayando que el legado de Carranza continúa guiando los esfuerzos por alcanzar justicia, legalidad y desarrollo.

"Carranza sentó las bases para la paz y para seguir construyendo con la grandeza bendita de esta tierra. Sus ideales siempre han estado apegados a las instituciones, buscando que le vaya mejor a Coahuila y a todo México. Este tipo de actos permiten mantener viva la memoria en las nuevas generaciones; es muy importante darles difusión, porque lamentablemente en ocasiones se deja de lado y los estudiantes desconocen esta información", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció el impulso del Gobierno del Estado para dar realce a esta conmemoración año con año, fortaleciendo una tradición que preserva el legado histórico y fomenta el orgullo entre la población coahuilense.

"La administración municipal mantiene el compromiso de promover los valores cívicos, la identidad regional y el conocimiento de la historia entre niñas, niños y jóvenes, como base para construir una sociedad más participativa y consciente de su pasado", finalizó.