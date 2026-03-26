Óscar Ríos Ramírez y Karina Ríos apoyan a familias en San Juan de Sabinas

El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas que preside el alcalde Óscar Ríos Ramírez, a través de DIF Municipal que encabeza Karina Ríos, ha impulsado desde el inicio de su administración la firma de convenios con instituciones del sector público y privado, mismos que han representado un gran beneficio para la población que más lo necesita.

La visión de la Lic. Karina Ríos, junto con el alcalde Óscar Ríos Ramírez, ha sido mantener una cercanía constante con la población, lo que ha permitido gestionar estos y más programas en beneficio de la comunidad.

A través de estas alianzas, se han atendido diversos rubros sensibles. En materia de salud, se ofrecen descuentos de hasta el 50 % en exámenes de laboratorio y estudios clínicos con Laboratorios Zamarrón y Laancico; además de exámenes visuales y auditivos gratuitos, así como lentes y aparatos auditivos a bajo costo mediante Óptica Luna.

Asimismo, en momentos difíciles como la pérdida de un ser querido, se cuenta con convenios de servicios funerarios con tarifas preferenciales, brindando apoyo a las familias. De igual forma, se promueve la capacitación y el autoempleo a través de talleres impartidos por ICATEC.

Estas acciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos de San Juan de Sabinas.

"Además de los servicios que ofrece nuestro DIF, el alcalde nos ha instruido a gestionar más apoyos para nuestra gente y así ayudar a aligerar la carga en momentos difíciles", expresó Karina Ríos.

Finalmente, el DIF Municipal reitera su compromiso de seguir trabajando de manera cercana y sensible, fortaleciendo alianzas estratégicas que permitan llevar más apoyos y oportunidades a quienes más lo necesitan, consolidando así un gobierno humanista que pone en el centro a las familias de San Juan de Sabinas.