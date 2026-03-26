Cierra la Feria del Libro en San Buenaventura: un éxito cultural

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Este jueves concluyeron las actividades de la Feria del Libro 2026 en el municipio de San Buenaventura, un evento que durante varios días reunió a niños, jóvenes y familias en torno a la lectura, la cultura y el aprendizaje.

Organizada por la Presidencia Municipal en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura, la feria ofreció una amplia agenda que incluyó presentaciones de libros, charlas con autores, así como actividades didácticas enfocadas en fomentar el hábito de la lectura entre las nuevas generaciones.

Entre las presentaciones destacaron obras como "Cuatro Ciénegas" del doctor Héctor Fernández Arocha, "Cometas en la noche" de Paty Castaldi y "Crónicas y reflexiones: La puerta falsa" de D´ Martha Ivonne Pérez, las cuales captaron el interés del público y generaron espacios de diálogo e intercambio de ideas.

Asimismo, se llevaron a cabo conferencias y charlas dirigidas por especialistas, como la participación del doctor Humberto Rodríguez González, quien compartió conocimientos con asistentes en la explanada de la Casa de la Cultura.

Autoridades municipales resaltaron que uno de los principales logros de esta edición fue el impacto positivo en la niñez y juventud, quienes participaron activamente en talleres, lecturas y dinámicas que fortalecen su desarrollo educativo y cultural.

Con una destacada asistencia y buena respuesta de la comunidad, la Feria del Libro 2026 cerró sus puertas consolidándose como un espacio que impulsa el conocimiento, promueve la lectura y fortalece el tejido social en San Buenaventura.