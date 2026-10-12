Ecología municipal de Frontera combate la contaminación por residuos

Pese a los recorridos de vigilancia y la instalación de señalamientos para prevenir la contaminación, habitantes de Frontera continúan arrojando basura y escombro en espacios públicos y zonas cercanas al arroyo, por lo que el departamento de Ecología intensificó las acciones de concientización.

Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología municipal, informó que durante octubre han recibido alrededor de 10 reportes relacionados con la disposición inadecuada de residuos, una situación que afecta tanto al arroyo Frontera como a calles y colonias del municipio.

Acciones de la autoridad

Como parte de la estrategia preventiva, la dependencia ha instalado 15 letreros y contempla colocar más en distintos sectores. Actualmente, los señalamientos se distribuyen en las orillas del arroyo y en zonas de la colonia Independencia, la colonia Borja y el primer cuadro de la ciudad.

El funcionario explicó que, durante los recorridos, el personal de Ecología aprovecha para hablar con los vecinos, explicarles el propósito de los señalamientos y solicitar su colaboración para reportar a quienes arrojen basura o escombro en lugares prohibidos.

Detalles confirmados

Sánchez Cárdenas destacó que el objetivo principal es generar conciencia entre la población, pues consideró que recoger los residuos no resolverá el problema mientras persistan las prácticas que provocan la contaminación.

Uno de los casos recientes ocurrió en la calle Leona Vicario, en la zona centro, donde los propios vecinos reportaron la acumulación de basura.

El director explicó que algunas personas acostumbran sacar bolsas de desechos de sus viviendas y dejarlas en la vía pública, sin considerar que los perros pueden romperlas y dispersar su contenido, lo que genera más suciedad.

Tras dialogar con los habitantes y realizar recorridos de seguimiento, la dependencia logró que dejaran de acumular residuos en ese punto. De acuerdo con el funcionario, desde hace aproximadamente 15 días no se han registrado nuevos depósitos de basura en el lugar.

Impacto en la comunidad

Señaló que, antes de recurrir a las sanciones, buscan establecer un diálogo con los responsables para que comprendan las consecuencias de sus acciones y eviten repetirlas. Sin embargo, advirtió que las multas por tirar basura pueden alcanzar los 6 mil 500 pesos.

El director pidió a la ciudadanía aportar evidencia cuando detecte a personas arrojando desechos y comunicarse directamente con la dependencia para facilitar la atención de los reportes.