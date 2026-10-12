Sandra de Luna promueve redes de apoyo para mujeres en Coahuila

Con visitas a colonias y la integración de redes de apoyo comunitarias, la directora de COPROVVI, Sandra de Luna, impulsa acciones de prevención de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de acercar información y atención a quienes enfrentan esta problemática.

La estrategia contempla invitar a mujeres y hombres a convertirse en promotores y detectar posibles casos de violencia en sus comunidades, mediante la colaboración de líderes vecinales y personas que encabezan equipos de futbol, quienes pueden facilitar el acercamiento con las víctimas.

De Luna explicó que la intención es construir redes de confianza para que las mujeres que viven situaciones de violencia sepan a quién acudir y puedan recibir orientación para acceder a las instituciones correspondientes.

Aunque reconoció que actualmente existen más opciones para solicitar ayuda, advirtió que la violencia contra las mujeres continúa presente y no hay elementos suficientes para afirmar que ha disminuido.

La directora señaló que la falta de una base estadística consolidada, que concentre los casos atendidos por las distintas dependencias, impide conocer con precisión la dimensión del problema y establecer si existe una reducción real.

Acciones de la autoridad

Las acciones preventivas también buscan extenderse a otros municipios de la Región Centro, entre ellos Monclova, Castaños, San Buenaventura y Nadadores, con especial atención a las comunidades rurales, donde persisten estereotipos y conductas machistas que afectan a las mujeres.

Como parte del trabajo integral, COPROVVI colabora con la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que canaliza a mujeres que presentan depresión, así como con el CETIS 46, donde se busca identificar a adolescentes con síntomas de depresión y ansiedad que pudieran estar relacionados con situaciones de violencia en sus hogares.

De Luna destacó que la organización mantiene como ejes de trabajo la prevención, la atención y el refugio para mujeres que enfrentan violencia extrema y no cuentan con un lugar seguro al cual acudir.

Explicó que muchas mujeres desconocen la existencia de estos espacios, por lo que consideró necesario difundir su función como una alternativa para proteger su integridad y prevenir desenlaces fatales.

Detalles confirmados

En cuanto al financiamiento, informó que los recursos federales destinados al refugio llegaron este año en tiempo y en una sola exhibición, luego de que COPROVVI presentara su proyecto en enero y recibiera el dinero en abril.

Indicó que las organizaciones de la sociedad civil participan anualmente en las convocatorias de la Secretaría de las Mujeres y están sujetas a revisiones y auditorías para transparentar el uso de los recursos. Añadió que la disponibilidad del presupuesto permite mantener la atención tanto al personal como a las usuarias del refugio.

Sin embargo, la directora advirtió que las cifras relacionadas con la violencia siguen siendo preocupantes, tanto por las llamadas de auxilio como por las denuncias registradas y la falta de sentencias que permitan a las víctimas acceder a la justicia.