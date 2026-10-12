Denuncian quema de colchones y falta de respuesta policial en Allende

Vecinos de la colonia Presidentes denunciaron que un hombre presuntamente prendió fuego a varios colchones en plena calle, mientras una persona que aseguró haber presenciado los hechos afirmaba que llamó a la Policía, pero los elementos nunca acudieron al lugar.

Preocupación por la seguridad en la colonia Presidentes

De acuerdo con el testimonio, el individuo también habría alumbrado hacia varias viviendas antes o durante el incidente. La quema de los colchones generó preocupación entre los habitantes por la cercanía de las llamas con las casas y la posibilidad de que el fuego se extendiera.

El denunciante cuestionó la falta de respuesta policial pese al reporte realizado en el momento de los hechos. Los vecinos pidieron atención oportuna a este tipo de situaciones y exhortaron a la comunidad a mantenerse alerta, al tiempo que señalaron la importancia de documentar incidentes sin exponerse a confrontaciones.

Llamado a la acción de los vecinos

Hasta el momento, no se cuenta con información independiente que confirme lo ocurrido ni la respuesta de los elementos policiales.