Continúa Guadalupe desaparecido

Sin rastro de José Guadalupe Náñez Cruz de 56 años de edad originario del municipio de San Buenaventura, familiares siguen buscándolo, cualquier información sobre su paradero se pueden comunicar al 866 145 53 73.

José Guadalupe es conocido por que siempre anda en su motocicleta, es cobrador de una mueblería, cuando empezaron a notar su ausencia fueron a buscarlo pero no lo encontraron, lo más extraño es que su motocicleta está en su vivienda.

Elizabeth Ortiz es familiar de él quien constantemente está pidiendo el apoyo de los ciudadanos, esto mediante sus redes sociales y menciona que no va a parar hasta encontrarlo, lo único que piden es que él se encuentre bien que no le haya pasado nada pues no es normal que desaparezca de la noche a la mañana.

Su familia ya lo ha buscado en hospitales, en los separos ya preguntó con los vecinos y va todos los días a su domicilio, pero no hay noticias de él.

Quién lo conoce sabe que su tío no es de pleito, ni borracho siempre contestaba su celular y en esta ocasión no, por eso la preocupación de que le haya pasado algo malo.