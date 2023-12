Continuará servicio del ´Frontera Bus´

FRONTERA, COAH.- El ayuntamiento de Frontera continuará brindado el servicio del Frontera Bus, únicamente se suspendió de manera temporal por periodo vacacional en las escuelas, pero se retomará a inicios del próximo año.

Lo anterior lo dio a conocer Angélica María Jacobo Gutiérrez, Directora de Educación, Arte y Cultura, quien dijo que ha recibido varias llamadas de alumnos y padres de familia preguntando si se continuará el servicio en lo que resta del año.

Se les informó que el programa se guía de acuerdo al calendario escolar de la Universidad Autónoma de Coahuila, que de acuerdo al calendario las actividades concluyeron el 25 de noviembre, sin embargo mantuvieron el servicio hasta el 30 de ese mes.

Comentó que se brindó el apoyo a los alumnos que acudieron a exámenes ordinarios, pero que en estos momentos son pocos los estudiantes que utilizan el servicio.

Es por ello que se suspendió de manera temporal el servicio, pero se reanudará a finales de enero mediados de febrero, para la atención de todos los estudiantes al inició del próximo semestre.

"Yo misma me comunique con directores de las facultades y ellos me comentaban que ya no era necesario (el servicio), porque los alumnos estaban en horarios discontinuos, por lo que volvemos entrando el año".

Indicó que durante este tiempo se brindará mantenimiento a las unidades, además de que se está brindando apoyo a instituciones que lo están solicitando para acudir a alguna posada o exposición.

Son poco más de 220 alumnos de educación superior los que utilizan este beneficio en los dos horarios, quienes seguirán gozando este apoyo que otorga el ayuntamiento de Frontera el próximo semestre.