Protección Civil de Frontera y Monclova actúan ante incendio en empresa Conduit

FRONTERA, COAHUILA.- Un incendio registrado en el área de pinturas de la empresa Conduit movilizó a los cuerpos de emergencia este viernes, donde gracias a la rápida intervención de Protección Civil de Frontera y Monclova el siniestro fue controlado en media hora, sin que se reportaran lesionados. El director de Protección Civil de Frontera, Abraham Palacios Cedillo, informó que el fuego se originó en un espacio de aproximadamente 20 por 20 metros, donde principalmente se consumieron cartón y desechos acumulados. "Fue en un área de 20x20, sobre todo era cartón y desechos lo que prendió ahí, pero se controló en poco tiempo. Generalmente, en un incendio dentro de una empresa se tienen que agotar los recursos, ya sea pequeño o grande, por eso acudió Protección Civil de Monclova y Frontera", explicó el funcionario. Como medida preventiva, se interrumpió el suministro eléctrico y se procedió a evacuar a un total de 150 trabajadores, quienes minutos después pudieron regresar a sus labores dentro de la planta. Palacios Cedillo adelantó que se realizará una investigación interna en coordinación con el área de seguridad de la empresa, utilizando las cámaras propias de la compañía. Con base en los resultados, se emitirán recomendaciones para reforzar los protocolos de seguridad industrial en Conduit.