Reconocimiento a jubilados del SNTE en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– En un ambiente de compañerismo y emotividad, se llevó a cabo la clausura de la Décima Segunda Convivencia Anual de Jubilados y Pensionados de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que reunió a maestras y maestros de diferentes municipios de Coahuila.

Durante un almuerzo celebrado en el Salón Recreativo de la Sección 5, el alcalde de San Buenaventura, Jesús Javier Flores Rodríguez, reconoció la trayectoria, el compromiso y la invaluable contribución de los docentes que dedicaron gran parte de su vida a la formación de generaciones de estudiantes.

El edil expresó su satisfacción por haber recibido en el municipio a los integrantes de esta delegación sindical, quienes disfrutaron de tres días de convivencia, actividades y momentos de fraternidad en la llamada Ciudad de San Buenaventura, hasta donde les acompañaron las alcaldesas de Nadadores, María Alejandra Huerta, y de Lamadrid, Magdalena Ortíz Pizarro.

Asimismo, reiteró que las puertas del municipio permanecerán abiertas para recibirlos nuevamente, destacando la importancia de reconocer a quienes, desde las aulas, han contribuido al desarrollo educativo y social de Coahuila.

Por su parte, el profesor Florencio Moya Ramírez, secretario general de la Delegación D-IV-12, con sede en San Buenaventura, agradeció al Gobierno Municipal todas las facilidades, atenciones y el respaldo brindado para la realización de esta convivencia anual.

El representante sindical del profesor Everardo Padrón, líder de la Sección 5 del SNTE, destacó la disposición de las autoridades municipales para contribuir al éxito de este encuentro, que fortalece los lazos de amistad, unidad y compañerismo entre las maestras y los maestros jubilados y pensionados.