Gobierno Municipal de San Buenaventura ofrece descuento del 15% en predial

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura mantiene vigente el 15 % de descuento en el pago del impuesto predial, e invita a los ciudadanos a aprovechar este beneficio.

La administración municipal continúa impulsando acciones que permiten a los contribuyentes regularizar su situación con el 15 % de descuento en el pago del predial 2026 y 100 % de descuento en recargos de cinco años anteriores.

"Como parte de estos beneficios, durante los meses de octubre y noviembre se ofrece la condonación de recargos correspondientes a los últimos cinco años, brindando una oportunidad para que las familias regularicen sus adeudos y contribuyan al desarrollo del municipio" externó el Tesorero Carlos Enrique Martínez Rivera.

Asimismo, para facilitar el cumplimiento de este trámite, los ciudadanos pueden realizar sus pagos mediante tarjetas de crédito o débito, contando con alternativas que brindan mayor comodidad y accesibilidad.