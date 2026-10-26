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Coahuila

Gobierno Municipal de San Buenaventura ofrece descuento del 15% en predial

El Gobierno Municipal de San Buenaventura mantiene un 15% de descuento en el pago del impuesto predial para el año 2026, buscando facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.

Por Staff / La Voz - 26 octubre, 2026 - 06:41 p.m.
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      San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura mantiene vigente el 15 % de descuento en el pago del impuesto predial, e invita a los ciudadanos a aprovechar este beneficio.

      La administración municipal continúa impulsando acciones que permiten a los contribuyentes regularizar su situación con el 15 % de descuento en el pago del predial 2026 y 100 % de descuento en recargos de cinco años anteriores.

      "Como parte de estos beneficios, durante los meses de octubre y noviembre se ofrece la condonación de recargos correspondientes a los últimos cinco años, brindando una oportunidad para que las familias regularicen sus adeudos y contribuyan al desarrollo del municipio" externó el Tesorero Carlos Enrique Martínez Rivera.

      Asimismo, para facilitar el cumplimiento de este trámite, los ciudadanos pueden realizar sus pagos mediante tarjetas de crédito o débito, contando con alternativas que brindan mayor comodidad y accesibilidad.

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