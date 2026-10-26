Cuestan bloqueos hasta 750 mdp al día

SALTILLO, COAH.- Los bloqueos carreteros y las interrupciones en las principales rutas logísticas de México pueden ocasionar pérdidas económicas de entre 400 y 750 millones de pesos diarios, advirtió Arturo Reveles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en la Región Sureste.

El dirigente empresarial señaló que estas afectaciones derivan de los retrasos en el transporte de mercancías, las dificultades para abastecerse de materias primas, el aumento de los costos operativos y los obstáculos para distribuir productos.

Advirtió que las consecuencias trascienden al sector del autotransporte y repercuten en empresas de todos los tamaños, desde micro y pequeñas unidades económicas hasta medianas y grandes compañías. Además, alertó sobre los riesgos que estas interrupciones representan para las cadenas de suministro, el abasto de bienes esenciales, la productividad y la generación de empleos.

Reveles destacó que el autotransporte de carga es fundamental para el funcionamiento de la economía nacional, por lo que consideró indispensable garantizar condiciones de seguridad en las carreteras para impulsar el desarrollo industrial y comercial.

Ante esta situación, llamó a las autoridades competentes a reforzar las estrategias de prevención, vigilancia y combate a los delitos que afectan al sector, en particular el robo de mercancías y las extorsiones.

También planteó la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y seguimiento que permitan medir los resultados de las acciones emprendidas para mejorar la seguridad carretera.

El presidente regional de CANACINTRA sostuvo que la inseguridad no solo amenaza la integridad y la vida de los operadores del transporte, sino que también genera gastos adicionales para las empresas, reduce su competitividad y pone en riesgo la continuidad de las cadenas de suministro.

Por ello, consideró necesario atender las exigencias de los transportistas en materia de seguridad y garantizar condiciones que permitan mantener sus operaciones sin obstaculizar el traslado de mercancías ni comprometer el abasto nacional.

Asimismo, exhortó a las autoridades y a las organizaciones transportistas a mantener abiertos los canales institucionales de diálogo y privilegiar los acuerdos para resolver los problemas del sector sin recurrir a medidas que afecten la actividad económica y el bienestar de la población.

Reveles subrayó que la solución de los desafíos del autotransporte requiere la participación conjunta de las partes involucradas, con medidas efectivas que aseguren la continuidad de las actividades industriales.

"México necesita carreteras seguras, logística eficiente y condiciones de certidumbre para producir, invertir y generar empleos. La seguridad y la competitividad de nuestra industria deben ser una prioridad nacional", puntualizó.