Estudiantes llevan útiles en ataúd durante la "semana loca" en Instituto Adolfo E. Romo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En vísperas de la celebración del Día del Estudiante, el Instituto Adolfo E. Romo en el municipio de Múzquiz fue escenario de una peculiar dinámica que sorprendió a la comunidad escolar.

Como parte de la tradicional semana loca, en la que los alumnos deben llevar sus útiles en cualquier objeto que no sea una mochila, un grupo de jóvenes decidió utilizar un ataúd para transportar sus libros y materiales.

La escena se vivió durante esta mañana, cuando seis estudiantes ingresaron al plantel con el ataúd, generando asombro entre padres de familia que acudían a dejar a sus hijos.

Muchos de ellos quedaron impresionados por el ingenio y la creatividad de los jóvenes, quienes lograron captar la atención de todos con esta singular ocurrencia.

El ingreso de los estudiantes fue grabado por algunos de sus compañeros, quienes no dudaron en registrar el momento y compartirlo en redes sociales.

Las imágenes muestran la sorpresa y las risas de los presentes, mientras los jóvenes entraban a una de las aulas del instituto.

Dinámica de la semana loca

La dinámica de la "semana loca" se ha convertido en una tradición en diversas instituciones educativas, donde los alumnos buscan formas originales y divertidas de cumplir con el reto.

En este caso, el ataúd se convirtió en el símbolo más llamativo de la jornada, destacando por lo inusual y creativo de la propuesta.

Con este tipo de dinámicas, el Instituto Adolfo E. Romo refuerza el espíritu de convivencia y creatividad entre sus estudiantes, quienes cada año sorprenden con nuevas ideas para dar vida a la "semana loca".

Impacto en la comunidad escolar

El ataúd, sin duda, quedará en la memoria como uno de los objetos más insólitos utilizados para llevar útiles escolares en Múzquiz.