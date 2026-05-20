Activan protocolos en Universidad Carolina tras detectar amenaza escrita en sanitarios

SALTILLO, Coahuila.-La Universidad Carolina puso en marcha un operativo especial de seguridad luego de que se encontrara un mensaje relacionado con un posible ataque armado en los baños del campus ubicado al sur de Saltillo.

Desde temprana hora de este miércoles, personal de seguridad interna, junto con elementos de la Policía Municipal y de la Policía Cibernética, instalaron filtros de revisión en los accesos principales para inspeccionar mochilas y pertenencias de estudiantes antes de ingresar a clases.

La seguridad de la institución, explicó que las acciones forman parte de un protocolo preventivo que debe aplicarse ante cualquier señal de riesgo, sin importar si posteriormente la amenaza resulta ser falsa.

Señalaron que este tipo de situaciones genera preocupación entre estudiantes, docentes y familias, por lo que la prioridad es garantizar condiciones seguras dentro del plantel.

La universidad informó que desde la noche del martes se notificó a madres y padres de familia sobre lo ocurrido, mientras que durante la mañana continuaron las labores de vigilancia y monitoreo en todas las entradas del campus.

Aunque el operativo ocasionó algunos retrasos en el acceso de los alumnos, las actividades académicas comenzaron de manera habitual a partir de las 7:00 horas. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían localizado objetos peligrosos ni detectado incidentes relacionados con la amenaza.

Directivos de la institución señalaron que es la primera ocasión en que se registra una situación de este tipo dentro de la universidad y adelantaron que las medidas de seguridad permanecerán activas en los próximos días como parte del seguimiento preventivo.

Asimismo, autoridades educativas exhortaron a la comunidad estudiantil a evitar difundir mensajes o participar en conductas relacionadas con amenazas escolares, debido a las consecuencias que este tipo de actos provoca en el ambiente académico y emocional de la comunidad.