Monclova promueve adopción responsable de mascotas en el Centro de Bienestar Animal

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de mascotas y fortalecer la protección animal, el Ayuntamiento de Monclova mantiene acciones permanentes a través del Centro de Bienestar Animal, donde se ofrecen servicios preventivos y programas de adopción para perros y gatos.

Entre las principales acciones que se realizan destacan las campañas de vacunación, desparasitación y atención preventiva, buscando mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de las mascotas en la ciudad.

Autoridades municipales señalaron que en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal se brinda atención continua a perros y gatos, además de promover la cultura de la adopción responsable entre las familias monclovenses.

El programa de adopciones busca ofrecer una nueva oportunidad a animales que permanecen bajo resguardo, para integrarse a hogares donde reciban cuidados adecuados, protección y atención permanente.

Para concretar una adopción, los interesados deben presentar copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, llenar una solicitud y participar en una entrevista breve.

Asimismo, se destacó que adoptar una mascota implica también asumir un compromiso de responsabilidad y respeto hacia los animales, fortaleciendo así la cultura del bienestar animal en la comunidad.

Los servicios y trámites se realizan de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la colonia Los Reyes.

Para mayores informes sobre vacunación, adopciones y servicios disponibles, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 866 131 2806 y 866 641 4695.