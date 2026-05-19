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Coahuila

Monclova promueve adopción responsable de mascotas en el Centro de Bienestar Animal

Las autoridades municipales destacan la importancia de la adopción responsable para ofrecer un hogar a animales rescatados.

Por Staff / La Voz - 19 mayo, 2026 - 09:32 p.m.
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      MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de mascotas y fortalecer la protección animal, el Ayuntamiento de Monclova mantiene acciones permanentes a través del Centro de Bienestar Animal, donde se ofrecen servicios preventivos y programas de adopción para perros y gatos.

      Entre las principales acciones que se realizan destacan las campañas de vacunación, desparasitación y atención preventiva, buscando mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de las mascotas en la ciudad.

      Autoridades municipales señalaron que en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal se brinda atención continua a perros y gatos, además de promover la cultura de la adopción responsable entre las familias monclovenses.

      El programa de adopciones busca ofrecer una nueva oportunidad a animales que permanecen bajo resguardo, para integrarse a hogares donde reciban cuidados adecuados, protección y atención permanente.

      Para concretar una adopción, los interesados deben presentar copia de identificación oficial, comprobante de domicilio, llenar una solicitud y participar en una entrevista breve.

      Asimismo, se destacó que adoptar una mascota implica también asumir un compromiso de responsabilidad y respeto hacia los animales, fortaleciendo así la cultura del bienestar animal en la comunidad.

      Los servicios y trámites se realizan de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, en las instalaciones ubicadas en la colonia Los Reyes.

      Para mayores informes sobre vacunación, adopciones y servicios disponibles, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 866 131 2806 y 866 641 4695.

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