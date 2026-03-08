Hombre encontrado sin signos vitales en Saltillo: detienen a dos implicados

SALTILLO, COAHUILA.- Una movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este domingo en la colonia 10 de Mayo, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería ubicado sobre la calle Juan Larios.

El hallazgo generó la presencia de elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte. A su llegada, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo y procedieron a acordonar el área desde la prolongación Urdiñola para permitir el desarrollo de las diligencias.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y recabaron indicios en la zona con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, un joven de aproximadamente 23 años de edad, presentaba lesiones graves en la cabeza que habrían sido provocadas con un objeto contundente, presuntamente un machete, lo que apunta a que se trataría de un ataque violento.

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud la causa del fallecimiento y aportar datos a la carpeta de investigación.

Detenciones relacionadas

Horas más tarde, autoridades informaron sobre la detención de dos hombres presuntamente relacionados con el homicidio. Se trata de Cristian Javier "N", de 25 años, y Jesús Alonso "N", de 22, quienes fueron capturados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para definir su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo se desarrollaron los hechos y si existen más personas involucradas en la agresión.